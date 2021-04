Orman Dairesi: “Yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalıyız”

Orman Dairesi açıklamasında, yangınların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere yer verildi.

Tedbirler çerçevesinde; yasa gereği 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı, vatandaşların bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin elzem olduğu kaydedildi.

Ada genelinde izinlendirilmiş olan ateşli/ateşsiz piknik alanları dahil olmak üzere ikinci bir düzenlemeye kadar ateşli pikniğin yasaklandığı bildirildi.

Orman Dairesinden yapılan açıklamada, atmosferdeki mutlak nem oranının düşük olması, sıcaklıkların yükselmesi ve rüzgârların da artması neticesinde ormanlarda yangın tehlikesinin iyice arttığına işaret edildi.

“125 KİŞİLİK YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULDU”

Açıklamada, Orman Dairesi bünyesinde 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet ekibi kurulduğu ve 7/24 saat esasına göre 13 noktada görev yaptığı, orman yollarının büyük kısmının temizlendiği ve iş makineleri 4 dozer 3 greyderin hâlihazırda çalışmaya devam ettiği bilgisi verildi.

Geçmiş yıllarda çıkan yangınlar incelendiği zaman elektrik hatları, belediyelerin kullandığı çöplükler ve askeri bölgelere yakın yerlerin yangın riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, bu alanlarda daha etkin tedbir alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, son günlerde ülkenin değişik bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Tedbirler şöyle sıralandı:

“Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından ‘Orman Yangın Hattı Alo 177’ Orman Dairesine, polis yangın ihbarı hattı ‘Alo 199’ itfaiyeye ve ‘Alo 101 Sivil Savunma İhbar hattına’ bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur. Özellikle tarımsal iş araçlarında yangın söndürücü tüp bulundurmaları önemlidir.

Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”

“YANGINA SEBEBİYET VERECEK FAALİYETLERDEN KAÇINMALIYIZ”

Ormanların yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşların yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi ikazlarına uymaları gerektiğini ifade edildi.

Orman yangınlarının; kitle kaybı, erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, kuraklık ve kavurucu sıcaklar gibi, ülkede yaşayan herkesi etkileyebilecek olgulara zemin hazırlayan çok büyük bir felaket olduğu belirtilen açıklamada, “Bu nedenle ormanları sevmek ve korumak hepimizin görevidir” denildi.