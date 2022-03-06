Parfümün kalıcılığını arttırmak için ipuçları

Parfüm sıkmak gibisi yoktur. Güne doğru başlamanın kusursuz yolu ve size eşit dozda güven, neşe ve nostalji verebilir - iyi bir şekilde! Koku severler, parfümün neredeyse sihirli güçleri olduğunu bilirler, bu da kişisel ve profesyonel hayatımızda çok fazla stresli şey yaşadığımızda bile elimizden gelenin en iyisini hissetmemizi sağlar. Parfüm, hayatın size sunduğu tüm olası olumsuzluklara karşı bir panzehir gibi düşünün ve püskürtün!

Peki, parfüm nereye, nasıl sıkılmalı? İşte parfümün kalıcılığını arttırmak için yapmanız gerekenler...

- Çoğu insan, parfümünün çok kısa sürede etkisini kaybetmesinden şikayet eder. Ancak, parfümünüzü doğru yerlere uygularsanız, bunun meydana gelme olasılığı çok daha düşüktür. Sadece ftalatlar ve stiren gibi olumsuz yan etkileri olan belirli maddeler içeren kokulardan uzak durmayı unutmayın .

- Parfümü, her zaman nabız noktalarınıza uygulamalısınız. Bu, bileklerin içi, kulakların arkası, dizlerinizin ve dirseklerinizin arkası ve boynunuz anlamına gelir. Bu ipucunu daha önce duyduysanız, arkasındaki kanıtlanmış nedeni bilmiyor olabilirsiniz. Bütün nabız noktalarınız, sıcaklık yayan küçük radyatörler gibidir. Kokuyu yaymaya yardımcı olur.

- Kıyafetlerinize parfüm sürme fikrini de göz önünde bulundurmalısınız. Giysilerinizdeki lifler, yıkadıktan sonra bile kokuları uzun süre canlı tutar.

- Ayrıca maksimum kalıcılık için kulaklarınızın üzerine püskürtmeniz de etkili olacaktır.

- Saçların kokuları hapsetme ve siz yıkayana kadar orada tutma yeteneğini bilirsiniz. Bu nedenle, parfüm uygulamanıza saçlarınızı dahil etmenin kokunuzun daha da uzun süre kalıcı olmasını sağlayacağı mantıklıdır. Günlük saç fırçanıza en sevdiğiniz kokuyu sıkmayı deneyin. Direkt saçlarınıza parfüm sıkmak, içeriğindeki alkol nedeniyle saçınızın kurumasına neden olabilir. Bu nedenle tarağınıza sıktığınız parfün, uzun süre kalıcılığı artırmanıza yardımcı olurken saçınıza da zarar vermez.

Parfümün Nasıl Sıkılmalı?

Odanıza parfüm sıkar ve ardından içinden geçerseniz, bu parfümünüzün boşa gitmesine neden olur. Kokunun daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için doğrudan vücudunuza püskürtmek daha iyidir.

Bileklerimizi birbirine sürtmeden önce parfüm sıkmak, kokunun hızla etkisini kaybetmesine yol açar.

Eğer bileklerinizdeki kokuyu yaymak istiyorsanız, bileklerinizi birbirine sürtmek yerine ovalayın.

Duştan sonra parfüm sıkmak, temiz gözenekleriniz buharda açılacak ve bu da onu uygulamak için mükemmel bir zamandır.