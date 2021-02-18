Pozitif ve bol dualı yazı!

Ölüm kaçınılmaz...

İstanbul’da çok genç yaşta hayata veda eden Halil Onalt’a ağladık...

Bütün ülke gerçekten ağladı...

Ve Covid – 19’un çok ciddiye alınması gereken bir illet olduğunu bir kez daha gördük...

Doktorumuz, sadece 49 yaşındaydı...

Allah rahmet eylesin...

-*-*-

Derken, çok sevdiğimiz bir emekli komutanımızın ölüm haberi Girne’den geldi...

Engin Ali Naşit albayımız vefat etmiş...

Ailesine, tüm sevenlerine, Limasollulara, Girnelilere başsağlığı dilemenin ötesine geçemiyoruz.

Ve çok üzülüyoruz...

Allah rahmet eylesin.

-*-*-

Ama acısıyla ve de güzel havasıyla hayat devam ediyor...

Öyle ya da böyle de devam edecek...

-*-*-

Annemin televizyonu bozulmuş...

Aradı...

Çok uzun zamandır mesafeyi koruyarak sadece balkondan görüşüyoruz...

Annem; annem olmanın ötesinde, ilkokul öğretmenim...

“Gel” dedi; korkarak da olsa gittim...

Korku derken, “bulaş” meselesinden bahsediyorum...

Hiç belli olmaz...

Ne kadar dikkat etsem de, işim gereği normalden daha fazla insanla temas ediyorum...

Ve gazetecileri yarın aşılayacaklar; ön cepheden değilim ama risk grubundaki gazeteciler içindeyim, sıramızın geldiğine karar verilmiş, aşımı olacağım.

-*-*-

Biliyorum, annemin televizyonu bozuldu ama bana “gel” demesi bahane...

Hemen cebime para koydu...

Ve Londra’daki kızıma gönderdim; anında...

Allah annemle babamdan razı olsun...

-*-*-

Bu konuda bana yardımcı olan iki arkadaşım var...

Bir kaç yüz Sterlin karşılığı TL’yi onlara veriyorum, onların İngiltere’deki banka hesaplarından anında telefon veya internet aracılığıyla aktarıyorlar.

Bankaya gidip de 100 Sterlin için, yüzde 15’e varan masraf ödemenin “üzgünüm” ama “hırsızlığını” yaşamak zorunda kalmıyorsunuz...

Gönderdiğiniz para zaten ne ki, üzerinden ödeyeceğiniz masraf ne olsun...

Neyse, Allah, bu konuda aracılık yapan iki kardeşimden razı olsun...

-*-*-

Ve dün ilk defa, gerçekten bir ara çok sıkıldım...

“Sarı basın kartı”nın avantajıyla, meslektaşım eşimi de alıp, Lefke’ye kadar gidelim dedik...

Trodos bembeyaz...

Hava tertemiz.

Evet çok soğuk...

Elye, Güzelyurt – Lefke çift şeritli yoldan çok muhteşem görünüyordu...

Ve her yer gerçekten yemyeşildi; patatesler söküldü, sökülüyordu, yoldan seçilebiliyordu...

Argonya’da durduk, börekler nefis...

Lefke inanılmaz güzel...

Ama bomboş...

Zaten yarı boştu...

Ve yemyeşil...

Bir de hava açmasın mı?

Gökyüzü masmavi...

Pırıl pırıl bir gökyüzü, enfes kar manzarası, üzerine de iki Lefke yafası; Allah’ım şükürler olsun!

-*-*-

Ve polisler...

O buz gibi havada görevdeler...

Lefkoşa – Alayköy – Yılmazköy kavşağında durdurulduk...

“İyi günler, Allah kolaylık versin, kolay gelsin, çok soğuk”...

Devam...

İnşallah o yol tamamlanır diye dua ettiğimiz çift şeritli Güzelyurt – Lefke yolu, Elye çemberinde de durdurulduk...

Bitirilemeyen kısmın olduğu nokta...

Yıllardır duruyor.

Yönetim zafiyetimizin mi desem, yoksulluğumuzun mu desem; bilemiyorum ama her ne sebeple olsun bu yolun tamamlanamaması utanç...

Polise selam veriyoruz yine...

“İyi günler, Allah kolaylık versin”...

-*-*-

Ve geri dönüş...

Evdeyiz...

Haberlere göz gezdirelim...

Kanal T’de pandemi süresince her gün 16.30 sularında bir saatlik program yapacağız...

Sabah programına ek...

O programa hazırlanalım...

-*-*-

Bir haber...

İki kardeş iş insanı, 10 bin aileye gıda yardımı yapıyor yine...

Daha önce de yaptılar...

Evet Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı...

Örnek olmalılar...

Bu dönemde, en çok ihtiyacımız olan şey budur...

Dayanışma...

Yardımlaşma...

Paylaşma...

Duygulanmamak elde değil...

Halil ve Hüsnü Falyalı’nın pandemi süresince tek yardımları bu olmadı.

İlaç ve test kiti sağlanmasında ciddi harcama yaptılar...

Kimsenin testler için alet edevat bulamadığı dönemde, sadece nakit ödemede değil, kitlerin ülkeye getirilmesinde de ciddi katkı koydular...

Allah onlardan bin kere razı olsun...

Ve umarım onları örnek alacak olan tüm varlıklılarımızdan da...

-*-*-

Hep kötü haberler verecek değiliz ya...

Vaka sayısında düşüş var...

Aman dikkat, aman devam...

Taburcu sayısı artıyor; inşallah kazasız, belasız, üçüncü dalgasız atlatırız...

-*-*-

Dr. Ali Pilli’nin Mart sonuna kadar 300 bin aşı hedefi, umarım gerçekleşir...

Ve bugün üniversite öğrencilerinin bir kısmının gelişleri başlıyor; inşallah kazasız, belasız, koronasız atlatılır...

-*-*-

Özel sektöre bir miktar kredi ve kira desteği küçümsenmemeli...

Elbette sıkıntı çok, elbette yapılan yanlış da çok ama yine de hükümetten ve tabii ki Türkiye’den Allah razı olsun...

-*-*-

Dövizde bir miktar düşüş...

Umarım ya da duayla başladık, duayla devam edelim; inşallah, bu düşüş bazı fiyatlara da yansır...

-*-*-

Ve Dünya Sağlık Örgütü’nden, “son bir haftada vaka sayılarının düşüş gösterdiği” yönünde bir açıklama...

Ve Girne Belediyesi’nin, kiracılarından iki ay kira almayacağı duyurusu...

Yüzümüzde bir miktar gülümsemeye sebep olan tüm bu haberlerdeki kişi ve kurumlara Allah iyilik, sağlık ve afiyet versin...