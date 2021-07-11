Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Prof. Dr. Orhan Şen'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak

banner102

Meteoroloji alanında yaptığı tahminlerle bilinen Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni tahminler geldi. Şen, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinde önümüzdeki 5 gün içerisinde hava sıcaklıklarının artacağını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor" dedi.

11 Temmuz 2021 Pazar 21:29
69 Okunma
Prof. Dr. Orhan Şen'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak

Türkiye'de bu sene geç gelen sıcaklar, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Çok sayıda vatandaş, artan sıcaklar nedeniyle denizleri ve havuzları doldurdu. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Meteoroloji uzmanlarından da uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji alanında yaptığı tahminlerle bilinen Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 güne dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Şen, "Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor" dedi.

"GÜNEŞTE DOLAŞMAK SAĞLIK PROBLEMİ YARATIR"

Prof. Dr. Orhan Şen'in son hava tahminleri şu şekilde:

"Sıcak bir pazar günü. Hakikaten güneşte dolaşmanın sağlık açısından problem yaratacağı bir sıcaklık var burada. Yaklaşık 37-38 derecelik bir sıcaklık. Anadolu'nun hemen hemen her şehrinde bu sıcaklık bir haftadır devam ediyor. Bu sıcaklığı biraz daha artarak devam etmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar yağış Türkiye'yi hemen hemen terk ediyor. Yağış sadece Doğu Karadeniz'de gözüküyor, o da çok kuvvetli değil. Sıcak havalardaki güneş çarpmalarından ve ısı çarpmalarından uzak durmalıyız.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

Önümüzdeki hafta bizim için önemli olan bu olacak gibi gözüküyor, şapkasız ve gözlüksüz çıkmamak gerekiyor.

Ani yağışların getirdiği sel ve taşkınların görülmeyeceği bir hafta tahmin ediliyor.

Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor. 5 gün sıcaklığa dikkat etmemiz gerekiyor."

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Orhan Şen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel istismar çocukta güven duygusunun yıkılmasına yol açıyor…
Cinsel istismar çocukta güven duygusunun yıkılmasına yol açıyor…
Mutlu evlilik nasıl mümkün olabilir?
Mutlu evlilik nasıl mümkün olabilir?
Uzman isim aralarındaki farkları yazdı: Sinovac mı, BioNTech mi?
Uzman isim aralarındaki farkları yazdı: Sinovac mı, BioNTech mi?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim