Prof. Dr. Orhan Şen'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak

Türkiye'de bu sene geç gelen sıcaklar, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Çok sayıda vatandaş, artan sıcaklar nedeniyle denizleri ve havuzları doldurdu. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Meteoroloji uzmanlarından da uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji alanında yaptığı tahminlerle bilinen Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 güne dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Şen, "Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor" dedi.

"GÜNEŞTE DOLAŞMAK SAĞLIK PROBLEMİ YARATIR"

Prof. Dr. Orhan Şen'in son hava tahminleri şu şekilde:

"Sıcak bir pazar günü. Hakikaten güneşte dolaşmanın sağlık açısından problem yaratacağı bir sıcaklık var burada. Yaklaşık 37-38 derecelik bir sıcaklık. Anadolu'nun hemen hemen her şehrinde bu sıcaklık bir haftadır devam ediyor. Bu sıcaklığı biraz daha artarak devam etmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar yağış Türkiye'yi hemen hemen terk ediyor. Yağış sadece Doğu Karadeniz'de gözüküyor, o da çok kuvvetli değil. Sıcak havalardaki güneş çarpmalarından ve ısı çarpmalarından uzak durmalıyız.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

Önümüzdeki hafta bizim için önemli olan bu olacak gibi gözüküyor, şapkasız ve gözlüksüz çıkmamak gerekiyor.

Ani yağışların getirdiği sel ve taşkınların görülmeyeceği bir hafta tahmin ediliyor.

Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor. 5 gün sıcaklığa dikkat etmemiz gerekiyor."