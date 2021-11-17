Rüya Token emin adımlarla ilerliyor

Aslanbay Madencılık ve Worldmobil LLC şirketlerinin sahibi ve Kripto uzmanı Savaş Bayram son zamanların en çok konuşulan para birimi Kripto Para ile ilgili akıllardaki merak edilen tüm sorularımıza cevap verdi.

Savaş Bayram; Bugün sizlere genel kripto piyasası ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Son aylarda gerek Elon Mask olsun gerekse çin ve hindistanın yapmış oldukları spekülatif oyunlardan dolayı kripto piyasalarda sert düşüşler yaşanmaktadır. Amaçları piyasaya korku salıp genel bir çöküş havası yaratıp,küçük oyuncuların ellerindeki kriptoları ucuza kapatmak bunlar balinaların en büyük taktikleridir.Ayrıca son zamanlarda ülkemizde görülen kripto dolandırıcılığınında piyasalara kötü etkisi kaçınılmazdır. Unutulmaması gerekir ki Türkiye kullanımda Avrupa’nın birinci sırasındadır. Çok acil bir şekilde Türkiyede kripto yatırımcılarının güvence altına alınması gerekmektedir. Bu bağlamda siyasi otoritenin konuyu sadece kazanç vergisi ve karapara aklanması ile ilgili tedbirleri geliştirmenin ötesine götürmesi gerekmektedir. Kripto piyasasında yapılan en büyük hata ise düşmenin durmaycağımı düşünüp birdaha yükselme olmaycak sanısıyla ellerindeki kriptoyu bozmaktadır. Aksine beklenirse trend yükselmeye başlayacak ve piyasalar toparlanacaktır. Son zamanlarda küçük yatırımcılar piyasalardaki sert düşüşlerden dolayı al sat yapmak yerine ülkemizdede çok rağbet gören ön satışlara yönelmeye başlamıştır. Bu ön satışları yapan bazı büyük platformlar vardır. Bunun mantığı yeni çıkacak kripto paranın minimum bedelden yatırımcıya ulaşmasıdırki buda tatmin edici karlar ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda kripto paralar piyasaya çıkarılmakta olup, bunlarla ilgili dolandırıcılıklar söz konusu olabilir. Küçük yatırımcılara her önüne gelen kriptolara yatırım yapmamalarını öneriyorum. İyi bir araştırma yapmadan yapacakları yatırımlar para kaybettirebilir.

Breaking News; Neden Rüya Token?

Savaş Bayram; ilk olarak Gerçek ve bitmek üzere şuan bile uygulamalarımız marketlerde yüklü ve hazır. Düşününki bugün fal baktıran uygulamalar 20 milyon kişi tarafından indirilmiş ve bunlar çok ciddi rakamlar. Uzun vadede rüya tokenin değerleneceginin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Çünkü rüyacı uygulamasında Rüya Tokenlerini uygulamaya 1 yıllığına kilitleyen yatırımcılarımıza belirli miktarda her ay rüya yorumu hediye edeceğiz. Ayrıca canlı rüya yorumu yapmak, insanları internetten rüya yorumu arayıp karmaşık bilgiler edinmesinden kurtarıp gerçek yorumlara ulaştıracaktır.

Breaking News; Rüya tokeni diğer kripto paralardan ayıran özellikler nelerdir?

Savaş Bayram; Bizim tokenimiz rüyacı uygulamasında kullanılacak şekilde tasarlandı, tabiki kripto borsalarında da alım satım yapılacak ama kullanıcılarımızın rüyaci uygulamasında tokenleri tutacakları için kısa sürede değerleneceğini düşünüyoruz. Zaten %75’i kilitli durumda.

Breking News; Türkiyede istihtam yaratacakmısınız?

Savaş Bayram; Evet rüya yorumcusu olarak 500 kişilik bir ekip oluşturuyoruz şuanda ruyaci.com.tr sitemiz üzerinden işe alımşarı gerçekleştiriyoruz.

Breaking News; Şirketinizin başka bir uygulaması varmı?

Savaş Bayram; Son olarak Ruhuyasin adında bir uygulama çıkardık. Uygulamamız ücretsizdir ve bir para karşılığı reklam içermemektedir. Uygulamamızın konusu vefat etmiş yakınlarımızın ruhlarına onların isimlerini girerek yasin süresi okutuyoruz. Bu uygulamayı hayır için yaptık ve bütün müslüman kardeşlerimizin kullanımına sunduk. Türkce arapça ve ingilizce olarak 3 dilde hazırlanmıştır.

Breaking News; Ruhuyasin uygulaması nereden aklınıza geldi?

Savaş Bayram; Ocak 2021 yılında babamı kaybettim. Onun için yasini şerif okutacaktım ve aklıma bunun bir uygulama şeklinde olması gerektiği geldi çünkü hepimizin buna ihtiyaç duyduğunu anladım ve hemen çalışmalara başladık. Sürekli olarak uygulamamızı geliştiriyoruz. Dünya genelinde minumum 50.000.000 indirilmeyi hedefliyoruz. Uygulamamız özellikle belirttiğim gibi tamamen ücretsizdir ayrıca kesinlikle para karşılığı reklam almayacağız. Çünkü biz bu uygulamayı hayırlara vesile olması amacıyla yaptık.