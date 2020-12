Sağlığımızı sadece “koronavirüs” mü bozuyor? Sadece Covid – 19 mu öldürücüdür?

Kafama takılan bazı konular var!

Mesela, tamam, “Önce sağlık!”…

Elbette önce sağlık!

Ama açıkladığınız rakamlar doğruysa, aldığınız tedbirler “abartılı” değil mi?

-*-*-

Yani diyeceğim şudur ki; açıkladığınız “vaka sayıları” doğru değildir ya da aldığınız tedbirler “hikaye”dir!

-*-*-

Devletten maaş alanlara 13’üncü maaş ödendi.

Önümüzdeki günlerde normal maaşları da ödenecek.

Peki, öteki “özel” sektörler?

-*-*-

Tamam, evet, haklısınız, “önce sağlık”…

Bir diyeceğim yok da, 4 – 5 yerel vakaya, bu kadar abartı “karar” niye?

Neden 16 yerel gördüğümüz gün, “tümden kapanıyoruz” demediniz?

-*-*-

Dün de yazmaya çalıştık; iyi liderlik, sadece koronavirüsün bulaşmasını engelleyici tedbirler alınarak gösterilemez.

İyi liderlik, başarılı hükümet; Türkiye’den maaş desteği almakla kanıtlanamaz…

-*-*-

Ne mi yapmak lazımdı?

“Ben bilirim, dilediğimi de yaparım” denmemeliydi!

Bu işten zarar görecek olan sektör veya sektörlerin temsilcileri ile çok ayrıntılı bir şekilde konuşulmalıydı ve uzlaşılmalıydı.

Onların zararlarının ne olacağı da bilinmeliydi!

Hesaplanmış olmalıydı!

Ve ikna edilmeleri gerekmekteydi!

-*-*-

“Kapatıyoruz, onlar zaten zengin” diye bir düşünce de hakimdir anladığım kadarıyla!

Tamam da, “zengin” dediğiniz insanlar para kazanmazsa, yanlarındaki “yoksul çalışanları” nasıl ödeyecekler?

-*-*-

Saat 21.00’de kapanma kararı da “tedbir” açısından hoş!

Peki, meyhane ile restoran arasındaki farkı nasıl ayırt ediyoruz?

Meyhaneler 4 Ocak’a kadar kapalı kalacak!

Restoranlarda alkol verilmiyor mu?

Yoksa sorun alkol değil, mezelerin çokluğu mu?

Ortada bir gariplik var!

-*-*-

“Ercan – casino – Ercan” formülü neden reddediliyor?

Bu da bence akla gelen bir soru!

Benzer oranda veya sayıda vaka varken, “3 gün serbest”ti!

Şimdi neden, “bazı ağır şartlar, daha sıkı denetimle”; Ercan – casino – Ercan formülü “serbest” değil?

-*-*-

Liderlik, matematiktir.

Liderlik, muhasebedir.

Çok iyi matematik bileceksiniz.

Çok iyi hesap yapacaksınız.

Evet, “kesinlikle önce sağlık”…

Ama siz mesela Bizim Meyhane’nin işletmecisi Emirali’nin “sağlığını” da düşüneceksiniz!

Ve siz evet Besim Tibuk’u da hesaba katacaksınız!

-*-*-

Bu ülkenin, çok iyi denetlenen, çok iyi matematik hesabıyla ve muhteşem bir muhasebecilik örneğiyle eğer normal bir zamanda beş tane daha Besim Tibuk’u, beş tane daha Halil Falyalı’sı olursa, her gözümüz seyirdiğinde, “Ankara Ankara güzel Ankara, ben yine düştüm dara” diye “dilenci” durumuna düşülmeyeceğini çok iyi bileceksiniz…

-*-*-

Ve nasıl ki devletin maaşlarını ödemek için canınızı dişinize takıyorsunuz; şu anda, o ya da bu nedenle “mağdur” durumdaki her iş insanını, her emek insanını, her vatandaşı “eşit” koruyacaksınız!

“Bağlı olacağınıza yemin ettiğiniz” Anayasa da size bunu emrediyor değil mi?

-*-*-

Evet, önce sağlık!

Ama, Güney’de çalışan işçilerin, bu ülkeye ciddi ekonomik getirisi olup olmadığının da önceden hesabını yapacaksınız!

Ve bileceksiniz!

Ve eğer bu insanlar işe gidemezse, kaç kişinin aç kalma riski taşıdığını, sorulduğu zaman “şrak” diye söyleyebileceksiniz!

-*-*-

Kısacası, “hesap, kitap, muhasebe!”

Çok merak ediyorum; mesela Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli veya İçişleri Bakanı Kutlu Evren; şu anda bu ülkede, kaç aşıya ihtiyaç olduğunu biliyor mu?

Bence bırakın bu iki bakanı, hiç kimse bilmiyor!

Çünkü kimse, nüfusu saymadı ki!!!

-*-*-

Siz ekonomiyi; siz sağlığı yönetmeyi, “guduru hesapla mı” becereceksiniz?

Ya da siz iyi liderlik yapmayı; “bir kısım insanı mutlu etmek” olarak mı görüyorsunuz?

-*-*-

Sonra da size birileri azıcık eleştirinin dozajını artırdığında kızıyorsunuz!

Peki neden bunca yıldır nüfusu saymadınız?

Neden bunca yıldır bu konuda ortalığı ayağa kaldırmadınız?

-*-*-

AB size aşı verecekse ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’nden “hakkımızdır” diyerek, doğal gazda olduğu gibi, aşı da talep edecekseniz; “kaç kişisiniz?” diye sorarlarsa ne diyeceksiniz?

-*-*-

Türkiye’den 500 bin adet aşı geleceği söylendi!

Bu rakam, “kafadan hesaplama yöntemi ile belirlendi” değil mi?

Gerçi Türkiye bizim resmi nüfusumuzun “kalabalık” olduğunu biliyor ya; ki o da ayrı bir şaka konusu!

-*-*-

Evet, önce sağlık!

Ama ondan önce “iyi liderlik”…

Sadece sağlığı yönetmek de bir şekilde “başarı”dır ama kesinlikle “iyi bir liderlik” değildir.

-*-*-

Herkesin hayatını korumanız lazım.

Herkesin sağlığını düşünmeniz lazım.

Bizim sağlığımızı sadece “koronavirüs” mü bozuyor?

Sadece Covid – 19 mu öldürücüdür?

Peki açlık?

Peki ruh sağlığı?