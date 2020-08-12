Şans oyunları durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi, Türkiye Şans oyunlarının bir süreliğine durdurulduğunu duyurdu.

Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Piyangolar Birimi’nden yapılan duyuruda, TC Milli Piyango İdaresi’nin, bir şirkete 10 yıllığına devredilmesi nedeniyle Şans Oyunları terminallerinin de iptal edilerek, yeni sistem ve makinelerle oynatılmaya başlatılacağı açıklandı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle; “Birimden yapılan açıklamada; TC Milli Piyango İdaresi, Sisal Şans Anonim Şirketine 10 yıllığına devredilmiştir. Bundan dolayı Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Şans Oyunları terminalleri de iptal edilerek, Sisal Şans Anonim Şirketi’nin kurduğu yeni sistem ve makinelerle oynatılmaya başlatılacaktır. Yeni oyun terminallerinin kurulumu ve çalışmaya başlamasının ardından TC Şans Oyunları oynatılmaya yeni sistemiyle devam edecektir. Oyunlar oynatılmaya başlamadan önce yeniden duyuru yapılacaktır. Tüm bayilerimize ve halkımıza önemle duyurulur.”