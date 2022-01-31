Şimdi Ne Olacak?

Evet, seçimler bitti! Kaldık mı yine biz bize.

Aslında her son bizlere bir mesaj ama alabilene tabii ki. Yaşadıkça görüyor, anlıyor, öğreniyoruz ki, bize bizden başkası yalan dostlar.

Bu memleket; taşı, toprağı, çiçeği ve tüm insanları ile birlik olmak zorundadır. Zaten başka çaremiz de yok!

Bizim yapmamız gereken en önemli iş bu kötü sonlardan ders çıkarmak. Ders çıkarmazsak, ezilmeye devam edeceğiz.

Koskoca bir seçim dönemi, kendi bölgemiz adına bana göre bomboş geçti. Ve bu seçim, bana göre son yılların en önemli seçimiydi. Ancak nedense toplum olarak yine herhangi politika oluşturamadık.

Veya var mı herhangi bir politika oluşturan ve bunu siyasi partilere, peşinde şuursuzca koştukları siyasilere deklere eden?

Yazık!

Bir beş yılımız daha, ne uğruna gideceğini bilmeden yok olup gidecek.

Peki! Neden bizler de karar masasında oturmayı talep etmiyoruz? Karar mercii bize layık değil mi?

Sadece siyasilerin peşinde koşmak mı bizim işimiz?

Nereye kadar ekmeklerine yağ sürmeye devam edeceğiz? Ne zamana kadar ömrümüzü, bizi hiçe sayanlara harcayacağız?

Üzülmemek, yıpranmamak elde değil.

Gençlerden ümidimiz çok fazla ama maalesef konuşmaktan korkar bir toplum olduk.

İşe girme ihtimalim var, kendime çıkar sağlarım düşüncesi ile susmak, sessiz kalmak, kulak tıkamak bizi kurtarmaz gençler.

Ayağa kalkın! İtiraz edin. Yıllarınızı çalmalarına müsaade etmeyin.

Çıkıp her alanda politika oluşturmak, sorunları çözümleri ile ortaya koymak zorundayız.

Fikir üretmezsek, başkalarının fikirleri ile yıllarımız heba olur.

Yaşadığımız yerlerde söz sahibi olmak, yönetici olmak, bilimsel veriler ile hareket etmek için okumak, okumak, okumak zorundayız.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.