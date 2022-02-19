Sosyal medya ikiye böldü: Hangi rakamları görüyorsunuz?

Elbisenin rengi tartışmaları hala daha ara ara kendini gösterirken sosyal medyada bu kez bir optik illüzyon testi tartışma konusu oldu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğu hakkındaki paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.

Twitter’da gündem oldu

Bir Twitter kullanıcısı şöyle yazdı:

“45283’ü görebiliyorum, çünkü diğer yanıtlara baktığımda diğer 2 numarayı daha öğrendim. Orada sayılar olduğunu görebiliyorum ama onları uyduramıyorum.”

Gerçek rakaım "3452839" olduğu belirtildi. Hiçbir kullanıcıdan bu yanıt gelmemişti.

Kontrast duyarlılığı

Uzmanlar, daha yüksek kontrast duyarlılığı seviyelerine sahip kişilerin, yedi basamağı hemen görebilmelerinin daha olası olduğunu belirtti. Öte yandan, zayıf kontrast duyarlılığı, katarakt veya glokom gibi göz rahatsızlıklarının bir belirtisi olabileceği vurgulandı.