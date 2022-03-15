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Sosyal medyada ölüm oyunu! “EBEVEYNLER DİKKAT ETMELİ”

Teknolojinin gelişmesiyle beraber sosyal medya hayatın en önemli parçalarından biri haline geldi. Globalleşen sosyal medya uygulamaları milyonlarca kullanıcıya ulaşırken her yeni gün yeni bir akımı da beraberinde getiriyor. TikTok’ta son dönemde “En fazla nefesimi ben tutarım” şeklinde bir akım yayılmaya başladı. Anne ve babaları uyaran uzmanlar bu akımın çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

15 Mart 2022 Salı 11:26
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Sosyal medyada ölüm oyunu! “EBEVEYNLER DİKKAT ETMELİ”
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Aralık ayında 10 yaşındaki Nyla Anderson isimli bir çocuk uygulamada “bayılma oyunu” olarak da bilinen meydan okuma nedeniyle Pensilvanya’daki evindeki yatak odasında baygın halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılmasına rağmen talihsiz çocuk kurtarılamamıştı. TikTok, ölümcül cesaretin yayılmasına karşı koymak için geçen yılın sonlarında "blackoutchallenge" etiketindeki videoları silmeye başladıklarını iddia etti. Ancak devam eden olaylar, gençlerin artık engelleri aşmak için farklı isimler kullandığını gösteriyor.

“EBEVEYNLER DİKKAT ETMELİ”

Son derece tehlikeli olduğu söylenen akım şimdilerde “parmak üfleme bayılma” veya “karartma meydan okumasu” isimleriyle anılıyor. Meydan okumaya katılmak isteyenlerin bilinçlerini kaybedene kadar nefeslerini tuttuğunu ve ardından görüntüleri diğer kullanıcılarla paylaştığı görülüyor. Uzmanlar anne ve babaların, uzun süre odasından çıkmayan çocuklarını ara ara kontrol etmeleri ve bu akıma karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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