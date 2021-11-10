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Taçoy: Belediye seçimlerinin yapılacağını düşünmüyorum

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:21
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Taçoy: Belediye seçimlerinin yapılacağını düşünmüyorum
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“BELEDİYE SEÇİMLERİNİN YAPILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Haziran ayında yapılacak olan belediye seçimleri hakkında iddialı bir açıklama yapan Taçoy, “İddia ederim ki belediye seçimi yapılamayacak. Anayasa 4 yıl geçmeden belediye seçimleri yapılır der. 4 yılı geçiremezsiniz belediye seçimlerinde. Bütçesel nedenlerden dolayı belediyelerin bütçesi yetersizdir bunu yapmaya. Artık bir reform yapılması gerekir. Seçimden sonra yapılması gereken ilk iş belediye reformunun yapılmasıdır. Tüm siyasi partiler bu konuda hemfikir ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bunu oturup finansal yönden düzenlemek gerekir. Ondan sonra da seçimi ortaya koyup yapmak gerekir. Yasal çalışmaların yapılması lazım, belediyeler birliğinin güçlendirilmesi lazım, 28 belediyenin ayrı ayrı yeterli veya yetersiz sayıda personeli olmaması lazım ada genelinde. Tüm bunların planlanıp, belediyelerin bütçesinin düzenlenip bu şekilde seçime gidilmesi gerekiyor. Bizim bir düzenlemeye gitmemiz şarttır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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Günlük Burç Yorumları / 7 Kasım 2021
Günlük Burç Yorumları / 7 Kasım 2021
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