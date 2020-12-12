Tavuklarda Marek Hastalığı

Marek hastalığı, tavukların çeşitli organlarında (Dalak, Böbrek, Karaciğer, Yumurtalık, Testis, Bursa Fabricius, Pankreas, Göz), dokularda (Deri, Kas) tümörlere, periferal ve optik sinirlerde yangı ve anormal genişlemelere sebep olan bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır.

Enfeksiyon özellikle gençlerde immun sistemi baskılayıcı bir etkiye sahiptir. Hastalık her yaştaki kanatlılarda görülse de, 8-18 haftalık gençler daha duyarlıdır.

Tavuklara enfeksiyon solunum sisteminden bulaşmaktadır. Bu yönden kümeslerin havasında bulunan tozlar üzerindeki virüs etkin bir rol oynamaktadır. Virüs infekte tavukların tüy foliküllerinden, virüsle bulaşık canlı ve cansız araçlarla yayılabilir.

Genellikle gençler arasında fazla görülür, hafif ve uzun seyreder. Bu formda ölümler akut forma göre azdır. Mortalite % 10-15 arasındadır.

Klinik Belirtiler:

Durgunluk, iştahsızlık,ibik ve sakallarda solgunluk, zayıflama, verim düşüklüğü

Bacaklarda tek veya çift taraflı felçler sonu bacakların biri ileride diğeri geride bulunma durumu,kanatlarda düşmeler bazı olgularda parmakların içeri doğru bükülmesi gözlenir.

İris normal rengini ve dairevi şeklini kaybederek gri bir renk alır ve depigmantasyon meydana gelmiştir.

Marek hastalığı kemoterapötik maddelerle tedavi edilemez. Etkenin bu maddelerle hiçbir duyarlılığı yoktur.

İleri bir hastalık tablosu gösterenler itlaf edilir.

Kümeste çok iyi bir dezenfeksiyon uygulanır.

Tavukların rasyonlarına protein, vitamin ve mineral madde ilaveleri yapılır.

Hastalığın hafif formuna yakalananlar kendiliğinden iyileşebilir.