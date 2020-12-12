Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...

Tavuklarda Marek Hastalığı

Marek hastalığı, tavukların çeşitli organlarında (Dalak, Böbrek, Karaciğer, Yumurtalık, Testis, Bursa Fabricius, Pankreas, Göz), dokularda (Deri, Kas) tümörlere, periferal ve optik sinirlerde yangı ve anormal genişlemelere sebep olan bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır. 

12 Aralık 2020 Cumartesi 08:49
772 Okunma
Tavuklarda Marek Hastalığı

Marek hastalığı, tavukların çeşitli organlarında (Dalak, Böbrek, Karaciğer, Yumurtalık, Testis, Bursa Fabricius, Pankreas, Göz), dokularda (Deri, Kas) tümörlere, periferal ve optik sinirlerde yangı ve anormal genişlemelere sebep olan bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır. 

Enfeksiyon özellikle gençlerde immun sistemi baskılayıcı bir etkiye sahiptir. Hastalık her yaştaki kanatlılarda görülse de, 8-18 haftalık gençler daha duyarlıdır. 

Tavuklara enfeksiyon solunum sisteminden bulaşmaktadır. Bu yönden kümeslerin havasında bulunan tozlar üzerindeki virüs etkin bir rol oynamaktadır. Virüs infekte tavukların tüy foliküllerinden, virüsle bulaşık canlı ve cansız araçlarla yayılabilir. 

Genellikle gençler arasında fazla görülür, hafif ve uzun seyreder. Bu formda ölümler akut forma göre azdır. Mortalite % 10-15 arasındadır. 

Klinik Belirtiler: 

Durgunluk, iştahsızlık,ibik ve sakallarda solgunluk, zayıflama, verim düşüklüğü 

Bacaklarda tek veya çift taraflı felçler sonu bacakların biri ileride diğeri geride bulunma durumu,kanatlarda düşmeler bazı olgularda parmakların içeri doğru bükülmesi gözlenir. 

İris normal rengini ve dairevi şeklini kaybederek gri bir renk alır ve depigmantasyon meydana gelmiştir. 

Marek hastalığı kemoterapötik maddelerle tedavi edilemez. Etkenin bu maddelerle hiçbir duyarlılığı yoktur. 

İleri bir hastalık tablosu gösterenler itlaf edilir. 

Kümeste çok iyi bir dezenfeksiyon uygulanır. 

Tavukların rasyonlarına protein, vitamin ve mineral madde ilaveleri yapılır. 

Hastalığın hafif formuna yakalananlar kendiliğinden iyileşebilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nöbetçi Eczaneler / 12 Aralık 2020
Nöbetçi Eczaneler / 12 Aralık 2020
KKTC Gazete Manşetleri / 12 Aralık 2020
KKTC Gazete Manşetleri / 12 Aralık 2020
Gelin artık adam olalım
Gelin artık adam olalım
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim