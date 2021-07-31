TEMA Vakfı fidan bağış kampanyası: TEMA fidan bağış fiyatı ne kadar?

Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da yaşanan orman yangınları sonrası çok sayıda vatandaş TEMA vakfına bağışta bulundu.

TEMA vakfı ise hem internet sayfasında hem sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajla yeni bir kampanya başlatacağını duyurdu.

TEMA VAKFI FİDAN KAMPANYASI BAŞLATTI

TEMA Vakfı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

“Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00’da kampanyamızı başlatıyoruz.”

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

TEMA Vakfı sitesinin “sıkça sorulan sorular” başlığı altında yer alan cevaba göre;

“Fidan bağış birim bedeli 13 TL'dir ve minimum 3 adet fidan bağışınız karşılığında isterseniz tarafınıza TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderilmektedir. Fidan sertifikalarınızın gönderimi, bağışçımızın talebine göre; Kargo, Kurye ve E-Sertifika şeklinde iletilmektedir. Kargo gönderimleri için min. 10 TL ücret alınmaktadır. Kurye gönderimleri sadece İstanbul içi gerçekleştirilmekte olup teslimat ilçesine, semtine ve talep edilen sertifika adedine göre kurye ücreti değişiklik göstermektedir. Hediye edilen kişi ve kurum adına düzenlenen her basılı sertifika için 3 TL, her e-sertifika için 1 TL sertifika ücreti alınmaktadır. Sertifika örneklerimizi www.tema.org.tr sitesi üzerinde Özel Gün Bağışları alanında bulabilirsiniz. Fidan bağış taleplerinizi sitesi üzerinden Online Bağış adımlarını kullanarak veya Vakıf Merkezimizi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.”

Hep Birlikte Yaşamı da Umudu da Yeniden Yeşerteceğiz!

Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmaya fidan bağışlayarak katkı sağlayabilirsiniz. #YenidenYeşerteceğiz

Online fidan bağışlarınız için:

www.tema.org.tr/yenidenyesertecegiz

Havale/EFT bağışlarınız için:

Türkiye İş Bankası - Levent Şubesi

Hesap Adı: TEMA Vakfı

Şube Kodu: 1035

Hesap No: 1488866

IBAN: TR46 0006 4000 0011 0351 4888 66

Açıklama kısmına bağış yapmak istediğiniz il ismini yazabilirsiniz.

Yalnızca tema.org.tr üzerinden yapılan bağışlarda e-sertifika gönderimi yapılmaktadır.