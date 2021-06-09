Tolga Atakan: Hükümetin seçim tarihi inadı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak

Hükümetin ülke gündeminin dışında kaldığını belirterek, eleştiride bulunan Atakan, “Hükümetin, toplumun sorunlarından uzak kendine ait bir gündemi var” dedi.

"ÖTELENEN BORÇLARLA YÜZLEŞİLDİĞİ ZAMAN ESAS SIKINTI BAŞ GÖSTERECEK"

Ülkedeki birçok kesim ve sektörün çektiği sıkıntıların üzüntü verici olduğunu kaydeden Atakan, esas olarak mali sıkıntıların 24’üncü aydan sonra ortaya çıkacağını, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin, iş insanlarının hatta memurların öteledikleri borçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını vurguladı.

"HÜKÜMETİN BU İNADIYLA ÜLKENİN GELECEĞİ DE ÇALINIYOR"

Böyle bir ortamda soruna sorun eklendiğini ve erken seçim tartışmalarının yaşandığını kaydeden Atakan, “Üretemeyen yapı devam etsin diye mi bu tarışma veya bir kişinin başbakanlığı devam etsin diye mi?” diye sordu. “Mevkiler bugün var yarın yok” diyen Atakan, hükümete göndermede bulunarak, bu inatla ülkenin geleceğinin çalındığını söyledi.

HÜKÜMETE ERKEN SEÇİM İÇİN UZLAŞI ÇAĞRISI...

Hükümeti erken seçim tarihinin belirlenmesi konusunda uzlaşıya çağıran Atakan, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşılacağını ifade etti. Atakan, “Umarım hükümet gayri yasal olan ve ülkeye son derece zarar verecek inadından bir an önce vazgeçer” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI