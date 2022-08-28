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Töre: “Kıbrıslı Türklerin en büyük güvencesi anavatan Türkiye’dir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı bir çok acı ve gözyaşının ardından en büyük güvencesinin Anavatan Türkiye olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2022 Pazar 09:45
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Töre: “Kıbrıslı Türklerin en büyük güvencesi anavatan Türkiye’dir”


Başkan Töre, davetli olarak gittiği Türkiye’nin Rize ilinde temaslarda bulundu.
Bu kapsamda Külünkoğlu Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Töre, burada bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Türk Milletinin mensubu olmaktan şeref duyduklarını ifade ederek geçmiş dönemlerde Kıbrıs Türk halkının bir çok acı ve göç yaşadığını, şehitler verdiğini ve direndiğini bu süreçlerde de Anavatanın gelmesini beklediğini ifade etti.
Töre, 1974’te 20 Temmuz sabahı Kahraman Türk ordusu tarafından gerçekleşen Mutlu Barış Harekatının Kıbrıslı Türklerin yeniden doğuşunu simgelediğini söyledi.
Kıbrıslı Türklerin en büyük güvencesinin Anavatanı olduğunu olduğunu ifade eden Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli bir devlet olarak varlığını sonsuza kadar sürdüreceğini söyledi.
Konuşmasında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu konusundaki tutumlarını eleştiren Başkan Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü anımsatarak, bu sözün doğruluğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydetti.
Töre: “Ay-yıldızlı bayrağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında ebediyen dalgalanmaya devam edecektir” dedi.
RİZE VALİSİ’NE ZİYARET
Töre, temasları kapsamında Rize Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.
Valilik protokol girişinde Vali Çeber, Vali Yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Meclis Başkanı  Töre günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. 
Burada Vali Çeber, Meclis Başkanı Töre’ye, Rize’nin tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.
Rize’yi çok beğendiğini ifade eden Töre, Rize’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET
Töre, temasları kapsamında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i de ziyaret etti.
Rize Belediyesi binasında karşılanan Başkan Töre’ye burada Belediye çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, Başkan Rahmi Metin, Türk Belediyeler Birliği’nin Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile yaptığı iş birliği çalışmalarına değindi.
Başkan Töre’ye ziyaretinde sırtında Rize’nin plaka numarası olan “53” yazan Çaykur Rizespor forması hediye edildi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rize Merkez’e bağlı Muradiye Belediyesi’ni de ziyaret ederek burada Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ile bir araya geldi.
Başkan Töre, Rize temasları süresince Ulusal Haber Ajansları başta olmak üzere bir çok basın yayın organına Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ile ilgili demeçler verdi.  
Rize temaslarını tamamlayan Töre, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüyor.

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