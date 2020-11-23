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Yarın Öğretmenler Günü...

“24 Kasım Öğretmenler Günü” yarın Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanacak.

23 Kasım 2020 Pazartesi 11:52
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Yarın Öğretmenler Günü...

“24 Kasım Öğretmenler Günü” yarın Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanacak.

Başkent Lefkoşa’da iki tören yapılacak. İlk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak.

Verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek törene katılarak anıta çelenk koyacak.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu buradaki törene katılarak öğretmenlere seslenecek. Programa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Kutlama programı çerçevesinde yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere de hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilecek.

Türkiye’de Millet Mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

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