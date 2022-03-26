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Yaş almayla birlikte yüz nasıl değişir? Nelere dikkat etmeliyiz?

Görünümünüzü gençleştirmek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Cerrahiye çok daha pratik ve kolay bir alternatif sunan dolgu ve botoks gibi medikal estetik uygulamalar ile ameliyatsız cilt gençleştirme mümkün.

26 Mart 2022 Cumartesi 22:21
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Yaş almayla birlikte yüz nasıl değişir? Nelere dikkat etmeliyiz?
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Kolajen, elastin ve hyalüronik asit, vücudumuzda doğal olarak bulunan bileşenlerdir. Hepsi cildin nemli, sıkı ve hacimli görünmesi için çok önemlidir. Ancak, ne yazık ki yaşla birlikte hepsi azalmaya başlar ve belirli bir yaşa ulaştıktan sonra bu azalma ince çizgi, kırışıklık gibi belirtilerle kendini göstermeye başlar.

Ayrıca, kolajen ve elastin kaybı nedeniyle ciltteki hacim kaybı da belirgin hale gelir. İşte bu noktada, karşınızda iki seçenek var; cerrahi ve ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları.

Cerrahi, hacim kaybının çok yüksek seviyelerde olduğu yüzlerde en uygun seçenek olsa da, hem önleme hem de tedavi için 30 ve 40’lı yaşlarda dermal dolgu maddeleri ve botoks gibi enjeksiyonlar ile cildin daha genç ve sağlıklı görünmesi sağlanabilir.

AMELİYATSIZ YÜZ GENÇLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Botoks ve dolgu gibi uygulamalar, kişinin görünümünü olumsuz etkileyen çeşitli faktörleri hedefleyerek çalışır. Çeşitli enjeksiyonlar ile cildin yıllar içinde kaybettiği hacim geri kazandırılır, ince çizgi ve kırışıklıklar giderilir, cilt sıkılaştırılır.

Enjeksiyonlar uzman ve deneyimli bir doktor tarafından yapıldığında; kaşları ve göz kapaklarını kaldırmaya ve kırışıklıkları doldurmaya yardımcı olabilir. Botoks ile, yüzde daha dengeli bir görünüm oluşturmak için belirli kasları hedefleyebilir, geçici felç ederek çizgileri doldurabilir ve daha genç görünmenize yardımcı olabilir.

Botoks, “botulinum toksini” adı verilen bir nörotoksinden yapılmaktadır. Uygulama, cilde ince bir iğnenin enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Acısız ve ağrısız bir uygulama olması ve sonuçların çok kısa bir sürede görülmesi ile giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilmektedir.

Ameliyatsız yüz gençleştirme denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri de dolgu uygulamasıdır. Zamanla, cilt hacim kaybeder ve eskisi kadar genç görünmez. Bu hacim kaybını ortadan kaldırmanın belki de en etkili ve doğal yollarından biri o bölgeye dermal dolgu maddelerinin enjekte edilmesidir. Dolgu maddeleri, enjekte edildikleri bölgeye ortalama 12-14 ay boyunca hacim kazandırmaktadır.

Tercih edeceğiniz işlem ne olursa olsun, uygulamanın mutlaka bu alanda yeterince eğitim almış bir doktor tarafından yapıldığından emin olun.

Anahtar Kelimeler:
BotoksYaşlanma
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