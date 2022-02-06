Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz, fevri tavırlar sergilememeye dikkat edin

Koç

Sözlü tartışmalarda bulunmamaya özen gösterin, kendinizi ifade ederken basitleştirmek yerine olduğu gibi yansıtın.

Boğa

İçinizde hissettiğiniz öfke ve sinir gibi duyguları bastırmaya çalışırken kendinize çevirebilirsiniz. Bunun yerine objektif olmayı deneyin.

İkizler

Arkadaşlarınızı yönetmeye çalışmayın, size ihtiyaç duyduklarında yardımcı olmanız çok daha olumlu sonuç verecektir.

Yengeç

Çalışma arkadaşlarınıza çeşitli konularda öncülük etmeniz gerekebilir. Bilgilerinizi aktarırken çekinmemelisiniz.

Aslan

Düşünce ve inançlarınız doğrultusunda hareket ederken herkesin sizinle aynı fikirde olmayacağını unutmayın. Özgürlüğünüze gelen her müdahale bazen kötü olmayabilir.

Başak

Ortak kazançlarınız ve mallarınız üzerine girişimler ve yeni kaynak arayışları söz konusu olabilir. Beraber hareket etme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Terazi

Bütün olmak demek yarımın anlamını kaybetmesi değildir, eşinize ve ortaklarınıza öncülük etmek yerine bir olmaya çalışın.

Akrep

Harareti ve hareketi yoğun sporlardan sakınmakta yarar var. Ufak çaplı sakatlık ve sakarlıklara karşı dikkatli olun.

Yay

Bulunduğunuz yerdeki ilişkilerinizi ilerletmek ve tanınırlığınızı artırmak isteyebilirsiniz. Sohbetiniz oldukça etkileyici.

Oğlak

Ebeveynleriniz ve aile büyüklerinizle aranızdaki anlayış farkı canınızı sıkabilir. Kendinizi olmadığınız biri gibi hissedebilirsiniz.

Kova

İletişimdeki tarafsız ve net tavrınız yakınlarınızın sizi yanlış anlamasına sebep olabilir. Onların yanında olduğunuzu hissettirmeyi deneyin.

Balık

Kendiniz için harcamalarda bulunabilir