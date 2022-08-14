Yeşilırmak'ta yangın

Yeşilırmak'ta bugün saat 13.20'de başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yeşilırmak muhtarı İsmet Özpolat yangının Bademliköy'e doğru ilerlediğini ve rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdüğünü söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra köy halkının da yangına müdahele etmek için çaba sarf ettiğini belirten Özpolat, yangın helikopteri beklediklerini, yangın noktasının uçurumlar içerisinde olmasından dolayı karadan müdahalede zorlanıldığını ifade etti.

Kaynak: Yeni Düzen

https://www.yeniduzen.com/yesilirmakta-yangin-155555h.htm