Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...
Flaş Haber
Yeşilırmak'ta yangın
Kapat

Yeşilırmak'ta yangın

Yeşilırmak'ta bugün saat 13.20'de başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

14 Ağustos 2022 Pazar 14:34
299 Okunma
Yeşilırmak'ta yangın


Yeşilırmak'ta bugün saat 13.20'de başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yeşilırmak muhtarı İsmet Özpolat yangının Bademliköy'e doğru ilerlediğini ve rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdüğünü söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra köy halkının da yangına müdahele etmek için çaba sarf ettiğini belirten Özpolat, yangın helikopteri beklediklerini, yangın noktasının uçurumlar içerisinde olmasından dolayı karadan müdahalede zorlanıldığını ifade etti. 

Kaynak: Yeni Düzen

https://www.yeniduzen.com/yesilirmakta-yangin-155555h.htm

Son Güncelleme: 14.08.2022 15:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen sendikalarının eylemi sona erdi
Öğretmen sendikalarının eylemi sona erdi
Rum Kesimi'nde konuştu! Flaş Türkiye açıklaması
Rum Kesimi'nde konuştu! Flaş Türkiye açıklaması
Erhürman: “Özel Okulların Ücreti Belli Bir Noktanın da Ötesine Geçti”
Erhürman: “Özel Okulların Ücreti Belli Bir Noktanın da Ötesine Geçti”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim