Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...

Zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak

İsmini açıklamak istemeyen bir zaman yolcusunun kehaneti, duyanların tüylerini ürpertti.

20 Şubat 2022 Pazar 09:36
126 Okunma
Zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
banner108

İsmini açıklamak istemeyen bir zaman yolcusunun kehaneti, duyanların tüylerini ürpertti. Zaman yolcusu, "11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak. Doğan melez çocuk konuşabilecek ve iki türün özelliklerini barındıracak. Bu çocuğun söyledikleri önemli" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada alıp başını giden zaman yolculuğu çılgınlığı tam gaz sürüyor. Ancak bu insanlar arasından bazıları var ki direkt tarih vererek, korkunç kehanetlerde bulunuyor. Son olarak ismini açıklamak istemeyen bir zaman yolcusunun kehaneti, duyanların tüylerini ürpertti.

"11 MART'TA BİR İNSANIN ŞEMPANZEDEN ÇOCUĞU OLACAK"

11 Mart'ta gerçekleşecek doğuma herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirten zaman yolcusu, "11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak. Doğan melez çocuk konuşabilecek ve iki türün özelliklerini barındıracak. Bu çocuğun söyledikleri önemli" dedi.

"17 EYLÜL'DE DENİZLERİN EN BÜYÜK CANLISI KEŞFEDİLECEK"

Kehanetlerine tarih vererek devam eden zaman yolcusu, "17 Eylül'de denizlerin en büyük canlısı keşfedilecek. Cerine Croin adı verilen bu canlı, mavi balinadan dört kat daha büyük olacak. Ağustos ayında gökyüzü parlak yeşil renkte olacak. Gökyüzü 5 saat boyunca yeşil renkte olacak ve zamanla rengi solacak" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Zaman YolcusuKehanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Estetik kaygılarla yaşam alanlarınızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz
Estetik kaygılarla yaşam alanlarınızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz
Sosyal medya ikiye böldü: Hangi rakamları görüyorsunuz?
Sosyal medya ikiye böldü: Hangi rakamları görüyorsunuz?
Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim