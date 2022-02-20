İsmini açıklamak istemeyen bir zaman yolcusunun kehaneti, duyanların tüylerini ürpertti. Zaman yolcusu, "11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak. Doğan melez çocuk konuşabilecek ve iki türün özelliklerini barındıracak. Bu çocuğun söyledikleri önemli" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada alıp başını giden zaman yolculuğu çılgınlığı tam gaz sürüyor. Ancak bu insanlar arasından bazıları var ki direkt tarih vererek, korkunç kehanetlerde bulunuyor. Son olarak ismini açıklamak istemeyen bir zaman yolcusunun kehaneti, duyanların tüylerini ürpertti.

"11 MART'TA BİR İNSANIN ŞEMPANZEDEN ÇOCUĞU OLACAK"

11 Mart'ta gerçekleşecek doğuma herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirten zaman yolcusu, "11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak. Doğan melez çocuk konuşabilecek ve iki türün özelliklerini barındıracak. Bu çocuğun söyledikleri önemli" dedi.

"17 EYLÜL'DE DENİZLERİN EN BÜYÜK CANLISI KEŞFEDİLECEK"

Kehanetlerine tarih vererek devam eden zaman yolcusu, "17 Eylül'de denizlerin en büyük canlısı keşfedilecek. Cerine Croin adı verilen bu canlı, mavi balinadan dört kat daha büyük olacak. Ağustos ayında gökyüzü parlak yeşil renkte olacak. Gökyüzü 5 saat boyunca yeşil renkte olacak ve zamanla rengi solacak" ifadelerini kullandı.