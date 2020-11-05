Zar zar konuşmak ve yorum yapmak kolay! Zor olan Tofaş’ın maçı ile dövizin durumu!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine hakaret etmekle suçladığı KTÖS Genel Sekreteri’ni mahkemeye vereceğini açıkladı…

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve değerli emekli öğretmen ağabeyimiz Azer Özkan, “Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kabullenemeyen belli bir kesimin hazımsızlıklarını çeşitli şekillerde ortaya koyduğunu” savunarak, “Cumhurbaşkanının, Rum lidere mektup yazan bir sendikacıyı mahkemeye vermesinin olumlu bir davranış” dedi.

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Ve dün Türkiye’de bir siyasi partinin sözcüsü, KTÖS ile ilgili bir açıklama yaptı “… KKTC’nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanma, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı hedef aldı" dedi…

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Hasan Taçoy ikinci tura katılacağını açıkladı.

Saygı duyarız tabii ki en doğal hakkıdır…

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Oğuzahan Hasipoğlu da federasyona ya da federal çözüme giydirdi…

Bence, bu konuda daha fazla konuşulmamalı; yeter çünkü seçimler bitti…

Yarın Türkiye istediğini alırsa, ve eğer paşa gönülleri bilirse; unutulmamalı ki, üniter devleti konuşuruz!

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CTP’li eski vekil, sevgili doktorumuz Hüseyin Erçal, “siyaset meğer hiçbir şey yapmamakmış” dedi…

Bu ne güzel bir itiraftı, yüreğime su serpildi!

Keşke milletvekili iken söyleseydi ya da keşke şu anda vekil olan biri çıkıp da bunu itiraf etse!

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Bu arada UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, tüm dünyayla birlikte ülkede de yaşanan koşulları göz önüne alındığı zaman “iktidara gelecek olan UBP hükümetini güllük gülistanlık bir dönemin beklemediğini bilmekteyiz” dedi.

Sevgili asker arkadaşım, güzel insan Hasan Topal da bir şeyler söyledi… “HP, UBP ile yeniden koalisyon kurar mı?” gibisinden bir soruya, “yalnızca ölüme çare yoktur. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın” yanıtını verdi.

Bu iki mesajdan aldığım mesaj, “UBP – HP hazır” şeklindeydi…

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Tabipler Birliği’nin başkanlık seçiminde birlik olarak boykot yapacaklarını ve oy kullanmayacaklarını açıkladı.

Sebebini okumadım!

Vatandaşın tamamının da şahsımın da zerre umurundaydı!

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Geçtiğimiz gün 60’ıncı yaşını kutlayan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, acil bir şekilde ekonomik sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Çok çok haklıydı!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın liderler görüşmesinde KKTC Rozeti takması sanal medyada “sağcı ahaliden”, “KKTC’nin tanınması seviyesinde” alkış topladı.

“Buna seviniyor olmak bence acayip bir ezikliktir” yorumu da beynimde yerini aldı!

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Tufan Erhürman, Maraş’la ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “bizim da orada ne olduğundan haberimiz yok” gibisinden konuştuğunu belirtti, Tatar, “yok oğlum öyle bir şey, demedim” falan diye açıklama yaptı.

Mehmet Ali Talat, kendi cumhurbaşkanlığı döneminde bu gibi durumlarda “ne münasebet” derdi.

Keşke Erhürman başbakanken, Maraş’ı TC Ordusu’nun elinden alıp da KKTC vatandaşının ve turist ahalinin plajlardan faydalanması için açmış olsaydı!

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Bu satırları yazarken, akşamüzeri 17.00 sularıydı ve ülke o saate kadar günün ilk “kış yağmuru” ile haşır neşirdi. Girne’de alışık olduğumuz su baskınları yaşanmaktaydı.

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Ve siz zar zar konuşurken, ben oturduğum rahat koltukta yorum yaparken; UBP camiasının elit tabakası koalisyon, başkanlık falan ve de filan uğraşırken; milliyetçi cemaatımız, “Cumhurbaşkanı göğsüne bayrağımızın düğmesini asmış” diyerek hikaye ve masal üzerinden sahte sahte sevinirmiş gibi yaparken; gerçek yüzümüzde tokat gibi şaklamaktaydı!

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Neydi gerçek?

Vatandaş batıyordu.

Sterlin 11 TL’yi, Euro da 10 TL’yi aşarken; Türkiye’nin Tofaş adlı basketbol takımı Lefkoşa’da Tassos Papadopulos isimli spor salonunda, Kıbrıs’ın Keravnos Strovolos takımını 84 – 74 yeniyordu.

Bilmem anlatabildim mi?