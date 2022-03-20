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Zarafetiniz ile göz doldururken başkaları ile beraber olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz

Astrolog Murat İpek'ten 20 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

20 Mart 2022 Pazar 09:00
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Zarafetiniz ile göz doldururken başkaları ile beraber olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz
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Koç

Günlük işlerinize, rutinlerinize vakit ayırabilir bu sayede dinginleştiğinizi hissedebilirsiniz.

Boğa

Her zaman keyif aldığınız aktiviteler bugün elzem gelmeyebilir, kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Duygularınızın ve fikirlerinizin çatışmasından uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

İkizler

Sevdiklerinize karşı tatlı dilli olmak her zaman kolay olmayabilir ama duygularınızı yansıtmaktan çekinmemelisiniz.

Yengeç

Yakın çevreniz ile kısa seyahatler, anlık planlar yapabilirsiniz. Bulunduğunuz her etkileşim size daha iyi dönebilir.

Aslan

Sıkıcı bulduğunuz işleri bugün titizlikle halledebilirsiniz. Detaylara çok takılmamanızı tavsiye ederim.

Başak

Detaycı, mükemmeliyetçi bir tavır içinde olabilirsiniz. Gördüğünüz her şeyi düzeltme isteğinizi yansıtırken kırıcı olmamaya çalışın.

Terazi

Eleştiri oklarını kendinize yöneltmiş olabilirsiniz. Kendi değer yargılarınızı kullandığınızdan emin olun, başkalarınınkini değil.

Akrep

Arkadaşlarınıza tavsiyeler vermeniz gerekebilir. Yaşayarak edindiğiniz tecrübeleri ustalıkla aktarabilirsiniz.

Yay

Aile büyüklerinizle ilgilenebilir, işinizle ilgili düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

Oğlak

Kariyeriniz için çalışmaya devam edebilirsiniz. Edindiğiniz tecrübeler sizi destekliyor.

Kova

Şüpheci tavırlar ve her şeyden emin olmaya çalışmak sizi yorabilir. Kendinizden emin olarak devam etmek daha iyi bir seçenek.

Balık

Eşinize ve bulunduğunuz ilişkiye sevginizi verme şekliniz ait olduğunuzu anlatır nitelikte. Huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
TeraziAslanOğlakBalıkBurçlar
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