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Zaroğlu: Halk sözünün eri siyasetçiye hasret kaldı

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı programda siyasetteki söylem değişimlerini eleştirdi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:44
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Zaroğlu: Halk sözünün eri siyasetçiye hasret kaldı
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“Yapmam dediklerini yapıyorlar, gitmem dediklerine gidiyorlar, söylemem dediklerini söylüyorlar “diyen Zaroğlu; siyasetçilerin söylem ve eylem farklılıkları yüzünden vatandaşların siyasete güvenlerinin kalmadığını ifade etti. Bu tarz hareketlere sitemlerini de belirten Zaroğlu; “Bu kişiler yüzünden dürüst ve dik duran siyasetçilere de halk temkinli yaklaşmak zorunda hissediyor kendini” dedi.

“Sayın Özersay teknokrat hükümet dışında hükümete destek vermeyeceğiz demişti. Sucuoğlu’nun HP’ye ziyareti sonrası basına yaptığı açıklamada HP’nin içerisinde bulunduğu hükümet modellerine sıcak baktıklarını söyledi. Sayın Arıklı, Sucuoğlu ile kimyamız tutmuyor, kendisiyle hükümet kurmam dedi; şimdi ise destek veriyor” diyen Bertan Zaroğlu, yapılan açıklamalardan adeta 360 derece dönüldüğünü ve tam tersi faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Siyasette arif olunması gerektiğine vurgu yapan Lefkoşa Milletvekili; “Halk söylediğinin arkasında duran siyasetçilere aç. Hayatta her zaman omurgalı olmak gerek. Omurgalı olacaksınız, sözünüzün eri olacaksınız ki; dik durabilesiniz. Ancak bu şekilde kalıcı işler başarabilirsiniz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Milletin PartisiBertan Zaroğlu
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