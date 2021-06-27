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Zorunlu hale getirilmişti; evcil hayvanlara mikroçip takılmaya başlandı

27 Haziran 2021 Pazar 14:41
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Zorunlu hale getirilmişti; evcil hayvanlara mikroçip takılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucunda sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sahipleri, hayvanlarına mikroçip taktırmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucunda sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre köpeklere bu yıl, kedi ve gelinciklere ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takılması mecburi olacak.

Taktırmayana 10 bin lira para cezası

Uygulamayla beraber hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amaçlanıyor. Yıl sonuna kadar köpeklerine mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine 10 bin lira para cezası uygulanacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Veteriner Yener Eker, evcil hayvanlara getirilen zorunlu mikroçip uygulamasına hayvan sahiplerinin ilgisinin arttığını söyledi. Yener Eker, mikroçiplerin derinin altına acısız bir şekilde uygulandığını belirterek, "Bizdeki vatandaşlık numarası gibi mikroçiplerin de bir seri numarası var. Mikroçip takılan evcil hayvanlar kişilerin üzerine kaydedilmiş oluyor. Maalesef çok bilinçsiz bir şekilde kedi ya da köpek sahiplenenler var. Maalesef sahiplendikten kısa bir süre sonra sokağa salıyorlar. Hem hayvanlar mağdur oluyor, hem de kontrolsüz bir şekilde çoğalmış oluyorlar. Evde bakılan bir çocuğun dışarı atıldığını düşünün. O hayvan da ciddi bir depresyona giriyor. Sokağa adapte olmamış bir kedi ya da köpeğin hayatta kalma şansı da azalıyor" dedi.

Mikroçip uygulaması hakkında hayvan sahiplerini bilgilendirdiklerini ifade eden Eker, "Bu konuda kliniğimize gelen hayvan sahiplerini bilgilendiriyoruz. Mikroçip takıldığında bu hayvanlar bakanlığın sistemine kayıt oluyor. Çok iyi bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bu sayede bilinçsiz hayvan sahiplenmenin de önüne geçilecektir. Mikroçip sayesinde hayvanın sahibinin ismi, adresi gibi bilgiler görülebilecek. Mikroçipin bedeli ise 150 lira. Kesinlikle taktırılmasını tavsiye ediyorum. Ayrıca hayvana karşı ihlallerde bunun bir cezai yaptırımı da olacak. Hatta el koymaya kadar gidecek yaptırımlar olacak. Yaptırımların yüksek olduğu, hayvanların canlarının da insanlar kadar önemli olduğu bir yasa bekliyoruz. Yasa çıktıktan sonrada örnek cezalar verilerek, hayvanlara olan şiddetin bir son bulmasını istiyoruz. Hayvanlara yapılan şiddet cezasız kalmamalı. Cezalar artmalı ve uygulanmalı"" diye konuştu.

(DHA)

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Evcil Hayvanlara MikroçipMikroçip
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