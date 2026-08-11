Haravgi gazetesinin haberine göre açıklamada, özgürlük ve geri dönüş mücadelesinin sürdürüleceği ve Değirmenlik kökenli Rumların, atalarının topraklarına dönüş hedefinden vazgeçmeyeceği belirtildi.

Habere göre açıklamada, Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği harekat ve bunun sonucunda ortaya çıkan durumun, uluslararası alanda gündemde tutulacağı kaydedilirken, yaklaşık 4 bin 500 Değirmenlik kökenli Rum’un köyden ayrılmak zorunda kalarak, yarım asırdan uzun süredir yerlerinden edilmiş durumda yaşadığı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Değirmenlik köyünün tarihi ve kültürel mirasının korunması gerektiğine dikkat çekilerek, “işgalin yarattığı oldu-bittilerin kabul edilmeyeceği” vurgulandı.