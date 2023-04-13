Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Orhan Gavani ve Asbaşkanı Volkan Tunalı, “KKTC’nin Girişimci Çocukları II” projesi kapsamında Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu ve Mehmetçik Ortaokulu'nda düzenlenen Teknolojik Girişimcilik Seminerlerine katıldı.

GİAD ve Girişimci Kadınlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onayı ve desteği ve TC Lefkoşa Büyükeçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Tangül Çağıner Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle gerçekleştirilen “KKTC’nin Girişimci Çocukları II” projesi çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projeye katılan okullar Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu ve Mehmetçik Ortaokulu'nda düzenlediği Teknolojik Girişimcilik Seminerleri devam ediyor.

GİAD‘dan verilen bilgiye göre, seminerler sürecinde projeye katılan okulları ziyaret eden Orhan Gavani, projede yer alan çocuklarla kendi girişimcilik hikayelerini ve tecrübelerini de paylaştı.