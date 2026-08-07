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Yeşilyurt’ta üretim yapan Tuncer Hüroğlu’na ait sultani üzümlerde (p-1/p-2) ve Mağusa’da üretim yapan Sinan Cömert’e ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecek.

Dinçyürek'ten Kazım için başsağlığı mesajı...

Yerli ürünlerde, analizi yapılan 21 numunenin 18’i temiz çıktı, 3 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde, analizi yapılan 52 numunenin tamamı temiz çıktı.

Daireden verilen bilgiye göre, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarında pestisit analizleri yapıldı.

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