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Program kapsamında girişimcilere sağlanacak destekler için toplam 50 milyon TL bütçe ayrıldı.

Programın son aşamasında ise girişimciler hazırladıkları projeleri jüri önünde sundu ve değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan girişimciler belirlendi.

İlk aşamada yaklaşık 100 girişimciye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 70 girişimci, ikinci aşamada bire bir danışmanlık desteği alarak kendi iş planlarını hazırladı.

Girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine ve sürdürülebilir işletmeler kurmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen program üç ana aşamadan oluştu.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi finansmanı ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA–KOBİGEM koordinasyonunda yürütülen 2025-2026 Girişimcilik Hibe Programı’nın değerlendirme sonuçları açıklandı.

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