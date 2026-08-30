Bazı yolcular Sağlık Bakanlığı’nın Girne Limanı’nda hazır beklettiği ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yolcu yakınlarının da limandaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Kurtarma ve tahliye çalışmalarına sahil güvenlik ve yardım botlarının yanı sıra helikopterle de destek veriliyor.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, devlet ve hükümet yetkilileri ile askeri yetkililerin Girne Limanı’na gelmesiyle birlikte bölgede bir Kriz Masası oluşturuldu.

Arıklı: “Gemiden kurtarılanlar hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirildi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.

Arıklı, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.