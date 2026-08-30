Girne Limanı’ndan hareket eden Filo Denizcilik’e ait FiloJet isimli hızlı yolcu gemisinin denizde su aldığı bildirildi.

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin aktardığı bilgilere göre, fiberglas yapıya sahip ve 346 yolcu kapasiteli hızlı yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta su almaya başladı.

Gemide yaklaşık 270 yolcu ve mürettebat bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından yolcu taşıyan diğer gemi firmaları ile limanda demirli özel yat ve yolcu teknelerinin yardım amacıyla bölgeye çağrıldığı bildirildi.

Her ihtimale karşı çok sayıda ambulansın da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya ilişkin olumsuz bir bilgi bulunmuyor.

Detaylar gelecek...

Kaynak: Hüseyin Ekmekçi