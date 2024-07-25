Polisten yapılan açıklama şöyle:

"25.07.2024 tarihinde, saat 13:50 sıralarında, Girne - Alsancak Çevreyolunun 0-1 kilometreleri arasında, Medine EKER (E-21), yönetimindeki YC 455 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizve Eziç trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Bahar sokak üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için hareket eden Sadi ERDENDOĞ (E-39) yönetimindeki KD 059 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun kuzey kısmına savrulan KD 059 plakalı araç bordür taşlarına çarpıp yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonrasında yaralanan KD 059 plakalı araç sürücüsü Sadi ERDENDOĞ ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Eryel ERDENDOĞ (E-8) kaldırılmış oldukları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir."