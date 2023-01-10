Girne Antik Limanı ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı esnaf toplantısı, Girne Belediyesi’nde gerçekleşti. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve Girne Belediyesi teknik/idari kadrosunun yer aldığı toplantıya, Girne Antik Liman esnafının büyük çoğunluğu katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, hali hazırda yürütülen Antik Liman yenileme projesinin noksanları masaya yatırılırken, projenin tamamlanmasının ardından da ne tür bir yönetim anlayışının uygulanması gerektiği konuları ele alındı.

ŞENKUL: “ESNAF İLE İSTİŞARE İÇERİSİNDE OLACAĞIZ.”

Gerçekleştirilen toplantıda Girne Antik Liman esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nin Antik Liman yenileme projesi kapsamında ve sonrasında hedeflediği projeleri ve izlenecek yol haritasını bölge esnafı ile paylaştı. Projenin tamamlanmasının ardından, bölgede yapılacak temizlik, sağlık denetimi, güvenlik denetimi gibi birçok konunun belediye sorumluluğunda olacağının altını çizen Şenkul, bu noktada esnaf ile istişare içerisinde olunacağının altını çizdi.