Bakanlıkta gerçekleşen imza törenine Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Aşan Nakliyat Direktörü Hüseyin Aşan imza koydu.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada turizm açısından büyük öneme sahip olan Girne Antik Limanın iyleştirilmesi için bir adım daha attıklarını söyledi.

Ataoğlu, Girne Antik Liman içerisinde yer alan ahşap rıhtımının yenilenmesi ile limanın tarihi dokusunu koruyarak bölgenin turistik çekiciliğini daha da artıracağını belirterek projenin önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, ihale kapsamında projenin kasım sonunda başlayacağını ve nisan sonunda sona ereceğini ifade ederek, 5 aylık bir sürede ahşap rıhtımın yenilenme işleminin tamamlanacağını belirtti.

Ataoğlu, Girne Antik Liman içerisinde yer alan yat ve yatları kullanan turistlerin kullandığı ahşap iskelenin zamanla yıprandığını, İskelenin daha sağlam, çağdaş ve moderin bir tarzda yapılacağını, ahşap iskelenin altının çelik karkaslar ile yenileneceğini ve üstünün ahşap malzeme ile kaplanacağını söyledi.

Yapılması planlanan ahşap iskelenin eskisine göre daha geniş düşünüldüğünü dile getiren Ataoğlu, yat turları için satış yapan masaları da bu ahşap zemine alırak limandaki alanın daha rahat kullanılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Ataoğlu, projenin kültürel mirasın korunması kadar çevresel sürdürülebilirliğe de dikkat edilerek yürütüleceğini vurguladı. Rıhtımın modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilenmesiyle hem turistlerin hem de bölge halkının kullanımına uygun hale getirileceğini ifade etti.

Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nı güzelleştirmek için çalıştıklarını ve bu çalışmaların meyvesini hem esnafın hemde turizmden para kazanan sektörlerin aldığını vurgulayarak, tüm paydaşlarla istişare içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.