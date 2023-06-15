Şenkul, arıtma istasyonu konusunda birçok proje hazırladıklarını ve yakın zamanda bu projeleri hayata geçirecekleri belirterek, arıtma sorunu hakkındaki projeleri yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, yazılı açıklamasında, haziran ayı itibarı ile yapılan tüm deniz suyu analizlerinin de temiz çıktığını bildirdi.

Şenkul, ayrıca 14 Haziran 2023 tarihinde Ombudsman tarafından basına servis edilen, “Girne Belediyesi ile ilgili raporun” halk nezdinde yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu da ifade ettiği açıklamasında, şunları kaydetti:

“Ombudsman tarafından açıklanan ve basına servis edilen rapor, Haziran 2022 tarihinde meydana gelen şikayetler sonucunda başlatılan soruşturmayı ele almış ve sonuçlanması yaklaşık bir yıl sürmüştür. Ombudsman raporunun yeni açıklanmış olması kamuoyunda güncel bir konu olduğu algısını yaratmıştır. Bugün itibarı ile konuyla ilgili devam eden herhangi bir şikayet ve sorun tespit edilmemiştir.”