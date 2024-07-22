Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

“Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündem Girne’miz idi” diyen Murat Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ekrem Başkan bizler gibi Girne sevdalısı olduğunu sohbet esnasında gündeme gelen önemli sorunlarımıza karşı gösterdiği ilgi alakayla bizlere çok net hissettirdi.

Bizlere ve kentimize gösterdiği ilgi, alaka için kendisine kentim adına çok teşekkür ediyorum.”