Belediyeden verilen bilgiye göre, kampanya, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda düzenlenecek.

Kan stoklarında sıkıntı yaşanması sebebiyle gerçekleştirilecek kampanya için tüm halk ve belediye personeline destek çağrısı yapıldı.

Kan bağışında bulunacak kişilerin, bağıştan bir gün önce alkol almamış ve en az 5 saat uyumuş olması; ayrıca son bir yıl içerisinde herhangi bir anestezi veya cerrahi operasyon geçirmemiş; piercing, akupunktur, dövme veya botoks gibi işlemler yaptırmamış olması gerekiyor.

Grip, soğuk algınlığı, öksürük veya ateş şikayeti bulunan ve antibiyotik kullanan kişilerin de kan bağışında bulunamayacağı belirtildi.