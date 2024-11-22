Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 400 öğretmenin katıldığı Dome Hotel’deki yemekte, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyeleri Ali Piro, Ali Tektan, Burak Güler, Halil Oktunç, Kani Medo Çağla ve Mete Ünal Girgen de yer aldı.

Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmasında, öğretmenleri bir arada görmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Seçim döneminde spor kulüpleri ve okulları kendilerine paydaş seçtiklerini ifade eden Şenkul, Girne’deki değişken ve hızla yoğunlaşan nüfusun ancak okullar ve spor kulüpleri ile iş birliği içerisinde ülkesini seven birer yurttaş olarak yetiştirilebileceğini belirtti.

Okulların ihtiyaçlarının kendisi için esas olduğunu kaydeden Şenkul, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasına rağmen, son iki yılda olduğu gibi belediye sınırları içerisindeki okulların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini ifade etti.

Şenkul konuşmasını “Sizlere mutlu ve huzurlu bir gün dilerim, seneye tekrar görüşmek üzere…” diyerek, tamamladı.