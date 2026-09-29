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2–4 yaş grubuna yönelik program ekim ayında başlayacak. Cuma, cumartesi veya pazar seçenekleri bulunan atölyenin ücreti 4.000 TL.

Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Oyun Atölyesi

Yaratıcı Sanat Atölyeleri; Nevin Halis eğitmenliğinde 5–9 ve 10–13 yaş gruplarına yönelik atölye Ekim ayında Oda Tiyatrosu’nda başlayacak. Ücret 4.000 TL.

Türkçe kursları, Murat Moyan eğitmenliğindeki kurslar 7–15 yaş grubu 13 Ekim’de, 16 yaş ve üzeri grup ise 12 Ekim’de başlayacak. Kurslar Kent Evi’nde (Zeytinlik) gerçekleştirilecek. Ücret 7.500 TL (12 hafta).

Girne belediyesinin düzenleyeceği kurslar şöyle;

Belediyeden verilen bilgiye göre, kurslara kayıt ve bilgi için 539 112 63 63 veya 0533 879 42 42’nolu telefonlara ulaşılabilir.

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