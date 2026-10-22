Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Girne merkez ve çevre okullarında grev uygulayacağını ve saat 14.00’te Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde basın açıklaması ile eylem yapacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları yaptığı açıklamada, Tek Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası sonrasında atanan öğretmenlerin hak kayıplarına ilişkin taleplerinin görmezden gelindiğini, dayatmalar ve tek taraflı kararlarla öğretmen ile sendikasının yok sayıldığını savundu ve bunlara tepki göstereceklerini belirtti.