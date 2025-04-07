Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Saat 16.00 sıralarında bir tırın yol ortasında bozulması ve eş zamanlı olarak Ozanköyde dar köprü bölgesinde meydana gelen kaza sebebiyle zaten tek şerit üzerinden akan Girne Doğu trafiği felç oldu.

18.30’da bozuk tırın onarılması ve Ozanköydeki yolun açılmasıyla trafik normale yani yoğun akışına döndü.

Lefkoşa yönünden tır ve kamyon gelmesinin yasak olması sebebiyle doğu yönünden gelen tır ve kamyonlar şehrin merkezindeki Semih Sancar Caddesinden geçmek zorunda kalıyor.

Yolların perişan olduğuna mı, şehrin toz toprak olduğuna mı, yaratılan tehlikelere mi yoksa bugünkü gibi en ufak arızada insanların trafikte perişan olmasına mı yanayım bilemiyorum.

Doğu çevre yolu hayata geçene kadar, Lefkoşa-Girne anayolundan yüklü araçların kente girişi yönündeki yasak hükümet tarafından acilen gözden geçirilmelidir.

Girne Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzun, hem hükümet hem de vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz.

Eylül ayına kadar bitirme hedefiyle yakında yapımına başlayacağımız Doğanköy-Eminağa bölgesi bağlantı yolunun bu sorunu hafifleteceğini bilsek de esas çözümün Girne-Çatalköy yolunun çift şerite çıkarılmasına ek olarak kent merkezine girmeden Dr.Fazıl Küçük çemberine ulaşmak olduğunu tüm sorumlu makamlarımıza da yeniden hatırlatmak isteriz.

Bugün yaşanan sıkıntıyı engelleyemesek de sebebini sizlerle paylaşmak istedik.

İyi akşamlar…"