Girne-Güzelyurt ana yolunda saat 17.10 sıralarında Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki motosiklet sürücüs hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Semra Yaslı, yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Stadyum Caddesi kavşağına geldiğinde, o esnada Haseki Hürrem Sokak üzerinden ana yola giriş yapıp sağa Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz (48) yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Semra Yaslı kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor...