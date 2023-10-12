Bu çerçevede Lefkoşa’da bulunan Cemal Gürsel Caddesi'nin, Karayolları Dairesi Müdürlüğü kavşağı ile Cumhuriyet Meclisi çemberi (Şehitler Anıtı) arasında kalan kısmı, yarın 20.00-24.00 saatleri arasında ve 14 Ekim Cumartesi günü ise 16.00-24.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından 13, 14 ve 15 Ekim 2023 tarihlerinde Girne Kapısı Şehir İçi Etabı, Kanlıköy, Ergenekon, Serdarlı ve Tirmen Etaplarının geçileceği 2023 Ralli Şampiyonasının 7’nci yarışı gerçekleştirilecektir.

Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenecek Girne Kapısı Şehir İçi Gösteri Etabı için; Lefkoşa’da bulunan Cemal Gürsel Caddesi'nin Karayolları Dairesi Müdürlüğü kavşağı ile Cumhuriyet Meclis Çemberi(Şehitler Anıtı) arasında kalan kısmı, 13 Ekim 2023 Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında ve 14 Ekim 2023 Cumartesi günü ise 16.00-24.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanacaktır.

14 ve 15 Ekim 2023 tarihlerinde geçilecek Kanlıköy, Ergenekon, Serdarlı ve Tirmen Etaplarında ise yol kapatması yapılmayacaktır.

13 ve 14 Ekim 2023 tarihlerinde Cemal Gürsel Caddesi'ni kullanacak sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”