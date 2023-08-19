Belediyeden yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi adına Girne Belediye ekiplerinin 24 saati aşkın süredir çalışmalarına devam ettiğini belirterek, sorunun bir an önce giderilebilmesi adına farklı bir istasyondan alınacak bir pompanın, Karakız Kanalizasyon Pompa İstasyonu’na götürülerek, buraya monte edileceği ifade edildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi ekiplerinin 24 saatten uzun süredir sorunu gidermek için çalıştıklarını kaydetti.

Gelinen noktada, istasyondaki yoğunluğun arttığı saatlerde mevcut pompanın yetersiz kalma ihtimali olduğunu kaydeden Şenkul, bunun denize atık su deşarjı anlamına geldiğini belirtti.

Sadece olumlu bilgileri değil bu tip olumsuz gelişmelerin de halk ile paylaşılması gerekliliğine işaret eden Şenkul, ekiplerin akşam saatlerinde başka bir istasyona ait pompayı Karakız İstasyonu’na monte etmeyi denemek için çalışma yapacağını sözlerine ekledi.

Bir sene içerisinde bu istasyonların tümünü yenileneceği bilgisini de açıklamasına ekleyen Şenkul, yaklaşık 18-20 milyon TL’lik yatırım gerektiren bu değişim için hali hazırda açık olan UNDP ihalesinin makul rakamlarda sonuçlanmasını beklediklerini vurguladı.

“Yaşanan bu olumsuzluktan ötürü çok üzgünüz.” şeklinde konuşan Şenkul, “yıllarca ihmal edilen alt-yapı yatırımlarının bedelini ödüyoruz ama bizim olumsuzlukların arkasına sığınma lüksümüz yok. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama yılmak, beklemek, ertelemek yok. Çözeceğiz…” dedi.