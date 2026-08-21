Polisten verilen bilgiye göre kaza, A.İ. (E-23) yönetimindeki salon araçla güney istikametinde seyrettiği sırada meydana geldi.
A.İ., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak araç park cebi içerisinde bulunan konteyner yapıya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde sol el bileği ile çene kemiklerinde kırık tespit edilen A.İ., tedavisinin ardından Göğüs Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.