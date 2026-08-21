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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde sol el bileği ile çene kemiklerinde kırık tespit edilen A.İ., tedavisinin ardından Göğüs Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

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Polisten verilen bilgiye göre kaza, A.İ. (E-23) yönetimindeki salon araçla güney istikametinde seyrettiği sırada meydana geldi.

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