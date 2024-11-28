Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

28.11.2024 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Dovletyar IBRAGIMOV (E-25), yönetimindeki PN 117 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp su kanalı içerisinde tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu araç sürücüsü Dovletyar IBRAGIMOV kontrol maksatlı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sağlık muayenesinden geçirilmiş ancak kendi istediği ile hastaneye gitmemiştir. Soruşturma devam etmektedir.