Girne-Tatlısu ana yolunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Artem Dmıtrıev yönetimindeki VD 695 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve o esnada Girne istikametine doğru seyreden Mahmut Yıldız (E-25) yönetimindeki HP 160 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan VD 695 plakalı araç sürücüsü Artem Dmıtrıev, HP 160 plakalı araç sürücüsü Mahmut Yıldız ve HP 160 plakalı araçtaki yolcular Numan Ali (E-25), Bilal Ahmed (E-26) ve Sawer Husen (E-30), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.