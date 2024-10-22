Girne- Tatlısu ana yolunda bugün saat 11.45 sıralarında, yolun kuzey kısmında Brothers Market park alanı içerisinden güney istikametine doğru seyreden 48 yaşındaki Ali Demirci, yönetimindeki JE 726 plakalı kamyonet araç ile dikkatsizce anayol konumunda bulunan Girne - Tatlısu ana yoluna giriş yapması sonucu, o esnada, ana yol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 50 yaşındaki Ali Kayım yönetimindeki UT 957 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan UT 957 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 54 yaşındaki Tanya Hudson yönetimindeki ZNC 670 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Çarpma sonucu her iki araç takla atarak yolun güney kısmında banket içerisinde ZNC 670 plakalı araç önü güneye bakar şekilde tavanı üzerinde, UT 957 plakalı araç ise önü batı istikametine bakar şekilde sol yan kısmı üzerine devrilerek durdukları bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, kaza sonrası yaralanan ZNC 670 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Andrew Hudson, 70 yaşındaki Shirley Theresa Salkey ve 50 yaşındaki Delroy George Hudson kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalelerin ardından Tanya Hudson, Andrew Hudson ve Delroy George Hudson Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınırken, Shirley. Theresa Salkey Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi servisinde müşahede altına alındı.