Trafik ekiplerinin gün boyu gerçekleştirdikleri denetimler sonucu; 8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5'i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 18’i trafik ışıklarına riayet etmemek, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız kapsamı dışında araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 20’si diğer suçlardan olmak üzere toplam 58 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edildi.