Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan B.U.(E-23) ile M.T.’nin (K-46) üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, B.U.’nun tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi.

B.U. ve M.Y. tutuklandı.