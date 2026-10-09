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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada yaralanan T.Ç., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle yapılan müdahalenin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek yol içerisinde sürüklendi ve sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Araç sürücüsü E.K. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kazada yaralanan D.S., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından genel cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak

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