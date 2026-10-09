Girne’de 84 yaşındaki yayaya araç çarptı
Girne’de Bengi Sokak üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, E.K. (E-20), yönetimindeki NS 771 plakalı araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.S.’ye (K-84) çarptı.
Kazada yaralanan D.S., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından genel cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü E.K. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Gazimağusa-İskele ana yolunda motosiklet devrildi
Gazimağusa-İskele ana yolunun 5-6’ncı kilometreleri arasında dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, T.Ç. (E-22), yönetimindeki 26 ADM 780 plakalı motosikletle Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek yol içerisinde sürüklendi ve sağ yan kısmı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan T.Ç., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle yapılan müdahalenin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.